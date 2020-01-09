В Якутии выздоровели 67 человек, заболевших корью

В Якутии выздоровели 67 человек, у которых было зарегистрировано заболевание корью. 66 из них - жители Якутска.

Как сообщили в минздраве республики, оставшиеся инфицированные находятся на лечении в стационаре. Это двое взрослых и один ребенок.

Первые шесть случаев заболевания взрослых жителей Якутска корью были выявлены в начале декабря 2019 года. В регионе сразу же была организована иммунизация населения, а также установлено медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больными. Для пациентов с корью в столице республики был развернут специальный стационар. Эти меры позволили взять ситуацию с заболеваемостью под контроль.