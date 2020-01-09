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09.01.2020 04:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП

Текст: Анна Бондаренко

Во время праздничных дней Госавтоинспекция зарегистрировала на дорогах Приморья 396 автомобильных аварий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост аварийности составил 22 процента, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Фото: youtube.com/Владивосток. Обзоры, путешествия, отзывы, места.
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В 341 аварии повреждения получили только автомобили, в 55 ДТП были травмированы люди. Всего пострадали 77 человек, пятеро из них позже скончались. В общей сложности было повреждено 721 транспортное средство.

Самое большое число аварий произошло во вторник, 7 января, с 17 до 19 часов. В этот день южные территории края находились под властью сильного снежного циклона. Во Владивостоке было зарегистрировано 196 ДТП, в Уссурийске - 33, в Находке - 23, в Артеме - 22 автоаварии.

В УМВД напоминают, что в Приморье продолжают расчищать дороги, но снежный накат и гололедица еще сохраняются, поэтому Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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