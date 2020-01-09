В Приморье пойдут под суд грабители микрофинансовых компаний

Троих жителей приморского города Артем 25, 28 и 30 лет будут судить за разбойные нападения на офисы микрофинансовых компаний и букмекерских контор, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Мужчин задержали в декабре 2018 года после нападения на офис финансовой компании, расположенной в Артеме на улице Фрунзе. Там рассказали, что днем к ним пришел мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил имеющуюся наличность - более 68 тысяч рублей.

Полицейские установили, что задержанные причастны к совершению других аналогичных преступлений. Так, в конце 2018 года они напали на букмекерскую контору, а в декабре - на две микрофинансовые организации. Еще одно преступление совершили во Владивостоке.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей. Во время обысков у подозреваемых изъяли патроны, обрез охотничьего ружья, пистолет "Маузер", правда, как показала экспертиза, оружие не пригодно для стрельбы. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Кроме того, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время уголовные дела направлены на рассмотрение в Артемовский городской суд.