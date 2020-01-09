В Забайкалье двое мужчин упали с подъемника на горнолыжном курорте

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю проверит сообщение о падении людей с подъемника. ЧП произошло на горнолыжном спортивном комплексе "Высокогорье" в Чите, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, двое мужчин из-за неисправности оборудования упали с четырехметровой высоты. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в реанимации.

Сотрудники СК осмотрят место происшествия, изучат техническую документацию. Будет опрошено руководство курорта, а также пострадавшие и медицинские работники.