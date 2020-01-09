Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на три километра

Зафиксирован выброс пепла из кратера вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир (Северо-Курильский район Сахалинской области), сообщило агентство Интерфакс.

По оценкам специалистов камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота выброса составила около 2,9 километра над уровнем моря. На юго-восток от Эбеко протянулся пятикилометровый шлейф дыма.

Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, что означает запрет на полеты в зоне ЧП.