Работник нижегородской горнолыжной базы погиб от удара об буксир

Начато расследование несчастного случая, произошедшего в спортивном клубе "Хабарское" в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте региональной Госинспекции труда.

1 января 2020 года 62-летний мастер по обслуживанию инженерных систем и системы искусственного снегообразования выехал в 15:45 на снегоходе и на территории спортклуба, в зоне высадки лыжников врезался в буксировочное устройство канатной дороги.

Мастер получил тяжелые травмы и 6 января умер. В настоящее время проводится расследование, проверяется, в том числе, соблюдение норм охраны труда.