В Перми началась неделя Рождественского кино

В Перми начался бесплатный показ художественно-документальных фильмов о людях, жизнь которых проникнута духовными помыслами и высокими нравственными ценностями.

С 9 по 15 января в киноцентре "Премьер" будут представлены картины - лауреаты российских и международных кинофестивалей. Каждый день рождественской недели пермяки смогут посмотреть по одному фильму, в центре которого - незаурядная личность.

Как, к примеру, документальная картина "Лука. Излечить страх" о профессоре медицины Валентине Войно-Ясенецком, написавшем в свое время книгу "Очерки гнойной хирургии", ставшей учебником для всех российских медиков. За его достижения в медицине в годы Великой Отечественной войны он получил Сталинскую премию. А позже, за свои религиозные убеждения стал жертвой сталинских репрессий и получил 11 лет лагерей. После смерти жены он становится священником, принимает монашеский постриг, пишет богословские труды "Дух, душа и тело", "Наука и религия".

Или драма "Поп", режиссера Владимира Хотиненко о возрождении Христианских традиций на оккупированной фашистами территории. И о том, что случилось со служителями церкви после освобождения. Три дня - 11, 13 и 14 января - будут посвящены фильмам пермской киностудии "Новый курс". Покажут документальное кино "Бурлаки на Каме" Сергея Лепихина и две режиссера Константина Шитова - "Эвакуационный роман" и "Лица Победы".

Последний состоит из трех частей - "Последний прорыв", "Война", "Победители", в которых представлены воспоминания 17 ветеранов и тружеников тыла, переживших Великую Отечественную войну и доживших до наших дней.

Организаторами показа более 15 лет выступает муниципальная библиотека №32, "Пермская Синематека", киноцентр "Премьер". Посетителям встреч будет предложен просмотр литературы по теме кинопоказов из библиотечных фондов.

Кроме того, в рамках рождественской недели пройдут инклюзивные показы, на которые приглашены люди, имеющие ограничения здоровья по слуху. Фильмы с сурдопереводом появились в фонде Объединения муниципальных библиотек города Перми благодаря реализации библиотекой №32 и киностудией "Новый курс" проекта "Доступная киносреда" городского конкурса социально-значимых проектов "Город - это мы".