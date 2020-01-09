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09.01.2020,  
18:14
Текст:  Олег Корякин

Вопреки США: Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

В Ираке ожидают, что Россия продаст им системы С-300.

Глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида заявил РИА Новости, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении ЗРК С-300.

По его словам, этот контракт руководство страны планировало заключить давно. Однако пришлось взять паузу из-за угроз США ввести экономические санкции.

Несколько месяцев назад после нападения на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" этот вопрос вновь остро встал перед иракскими властями.

При этом Мухаммад Рида признался, что не знает, на какой стадии находится сделка. Очевидно лишь, что США постарается помешать ей.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Также глава оборонного комитета высказал мнение, что Ираку необходимо, чтобы доля российского вооружения превысила 50 процентов.

В настоящее время страна не располагает современными средствами ПВО. В основном у нее на вооружении находятся, хоть и проверенные временем, но сильно устаревшие советские зенитные установки.

Напомним, в 2018 году в СМИ появлялась информация о том, что делегация Минобороны Ирака совершила визит в Москву, чтобы договориться о покупке С-400.

Высказывал интерес к системе "Триумф" и прежний глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.

Они были необходимы для защиты мечетей и святых мест от воздушных атак террористов.

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