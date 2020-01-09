Бывшего вице-губернатор Кузбасса обвинили в превышении полномочий

В Кемеровской области бывший заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в преступной деятельности, которая выражалась в принуждении угольных предприятий к социально-экономическому сотрудничеству с властями региона, экс-чиновника уличили сотрудники местного УФСБ. Уголовное дело, возбужденное по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", расследовало СУ СК РФ.

Следствие считает, что экс-чиновник, ранее имея полномочия предоставлять участки недр в пользование одной из угольных компаний, склонил ее руководство к заключению контракта более чем на 60 миллионов рублей.

Дело бывшего замгубернатора на следующей неделе должен рассмотреть Центральный районный суд Кемерова. На сайте суда говорится, что заседание, назначенное на 31 декабря 2019 года, было отложено по причине неявки подсудимого.