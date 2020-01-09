В Приангарье ребенок ударился головой о столб, катаясь с горки

В Иркутской области девятилетний ребенок получил травмы, катаясь с горки.

Как рассказали в региональном МВД, ЧП произошло в поселке Николов Посад Иркутского района. Мальчик пришел на горку с родственниками и, при спуске на тюбе, ударился головой о столб линии электропередач. Сейчас он находится в больнице, а полицейские направили представление в адрес администрации муниципального образования для ликвидации опасного ската.

По словам сотрудников правоохранительных органов, сейчас в региона проходит профилактическая операция "Стихийная горка": сотрудники ГИБДД и городские службы продолжают ликвидировать спуски с горок вблизи дорог.