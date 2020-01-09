В Томске нашли способ удешевить судостроение

Томские ученые нашли замену дорогостоящему скандию, который активно применяется в судостроении.

Сотрудник Томского государственного университета Николай Кахидзе предложил использовать вместо материала с высокой себестоимостью - скандия наночастицы алмаза или оксид алюминия.

- Новый материал - нанокомпозит - обойдется в четыре раза дешевле скандийсодержащего аналога при достаточно близких физико-механических свойствах, - сообщает пресс-служба ТГУ.

Первые опытные партии лигатур с наночастицами планируется получить уже к концу этого года. В 2021 году запланированы получение опытных отливок и защита прав на интеллектуальную собственность.

Проектом уже заинтересовались предприятия, занятые в инновационном судостроении. Отмечается, что новый материал также может использоваться на предприятиях транспортной и авиакосмической отраслей.