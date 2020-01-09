Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со "скорой"

В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.

Сегодня ночью в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, на улице Кирова водитель ВАЗ-21140 допустил столкновение с другим автомобилем. Пассажирка ВАЗ-21140 получила серьезные травмы и была госпитализирована места происшествия бригадой скорой помощи. Однако по пути в больницу "неотложка" также попала в ДТП, сообщили в полиции.

- Водитель автомобиля Nissan Tiida, двигаясь по улице Ленина, в районе пересечения с улицей Масленникова, столкнулся с автомобилем скорой помощи, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Пациентка скончалась мгновенно. Врач и двое фельдшеров "скорой" были госпитализированы.