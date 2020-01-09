В Дагестане проверят информацию о рабах из Москвы и с Урала

В Дагестане сотрудники регионального управления СК РФ приступили к доследственной проверке информации об использовании рабского труда. В пострадавших значится семья из Москвы и 69-летний житель Магнитогорска.

Данные о незаконно удерживаемых россиянах появились в социальных сетях. По данным СК, жители столицы в октябре прошлого года приехали в Карабудахкентский район на заработки. Муж с женой устроились на работу в тепличное хозяйство, где уже трудились десять человек. Рабочий день был ненормированный, денег за работу в теплице не платили и тогда супруги попытались сбежать, но были пойманы. Хозяин избил их, но москвичи все же смогли убежать и со второй попытки и доехать до Подмосковья.

Житель Магнитогорска попал в рабство в 1996 году. Все это время уралец без зарплаты и документов работал на заводах по производству кирпича, чабаном или в каменоломнях.

"По данным фактам инициирована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - уточнили следователи.