Панихида по онкологу Павленко пройдет в Петербурге 13 января

Поминовение на девятый день со дня смерти онколога Андрея Павленко пройдет в петербургском Спасо-Преображенском соборе. Панихида состоится в 16 часов.

Об этом жена врача Анна Гегечкори сообщила на странице в Facebook. Там же многочисленные читатели и пользователи соцсетей продолжают оставлять соболезнования семье.

- Беларусь с вами… Тула с вами… Севастополь с вами... - пишут они.

Напомним, Андрей Павленко ушел из жизни 4 января 2020 года, после двух лет борьбы с раком желудка.

Несмотря на то, что сам он работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова и спас множество жизней, у самого хирурга рак обнаружили сразу на третьей стадии, и остановить течение болезни не удалось. Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Петербурге.