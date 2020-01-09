В Петербурге задержали наркодилеров, торговавших через Сеть

В Петербурге арестована организованная преступная группа, более двух лет сбывавшая наркотики через интернет. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в составе группы действовали не менее семи человек, в том числе предполагаемый организатор, системный администратор, а также двое операторов кол-центра и трое закладчиков.

- В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий одновременно проведено 17 обысков, - добавили в главке. - Следователями и полицейскими раскрыты применявшиеся злоумышленниками методы конспирации - использование специально настроенной компьютерной техники для функционирования зашифрованного канала IP-телефонии, программ и устройств для изменения голоса, облачных сервисов, поддельных документов, арендованных автомашин.

По данным следствия, реклама в увеселительных заведениях и ночных клубах, а также через интернет, приносила магазину до 200 заказов в день.

- В результате обысков у обвиняемых и в используемых ими жилых помещениях обнаружено свыше 30 килограммов амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы и оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты, более 50 сим-карт, а также поддельные паспорта, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Фигурантам предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ.