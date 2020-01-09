В Ухте из-за пожара на НПЗ эвакуирован торговый центр

Администрация города Ухты официально заверила горожан, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе не угрожает жителям. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте местной администрации.

Между тем, по информации ТАСС, из-за угрозы распространения огня в Ухте был эвакуирован торгово-развлекательный комплекс "Ярмарка".

- Охрана и полиция сработали четко, эвакуировали порядка 4-5 тысяч человек, - сообщил агентству директор торгового центра Сергей Печенкин. - Кого-то развезли автобусами, все организованно сделали, сегодня работать не будем.

По словам Печенкина, комплекс НПЗ находится далеко от ТРК и здание не пострадало, так что эвакуация - лишь мере предосторожности. Напомним, вечером в Ухте произошел пожар на установке по переработке дизельного топлива. Пострадал один человек.