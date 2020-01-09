Житель Оленегорска пожаловался прокурору на экс-подругу за оскорбления

Необычную жалобу пришлось разбирать мировому судье города Оленегорска Мурманской области.

Дело касалось конфликта между 40-летним жителем города и его бывшей сожительницей. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в сентябре 2019 года мужчина позвонил ей и потребовал вернуть подарки, врученные еще до прекращения отношений. В ответ он услышал "оскорбления, которые унизили его честь и достоинство".

Чтобы восстановить попранную честь, оленегорец отправился в прокуратуру. Он написал на бывшую даму сердца заявление, в котором подробно изложил всю историю конфликта, в том числе свое требование вернуть подарки и ответную реакцию женщины.

Прокуратура провела проверку, после чего мировой судья оштрафовал обидчицу заявителя по статье 5.61 КоАП РФ на одну тысячу рублей.