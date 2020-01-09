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09.01.2020 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Оленегорска пожаловался прокурору на экс-подругу за оскорбления

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Необычную жалобу пришлось разбирать мировому судье города Оленегорска Мурманской области.

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Дело касалось конфликта между 40-летним жителем города и его бывшей сожительницей. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в сентябре 2019 года мужчина позвонил ей и потребовал вернуть подарки, врученные еще до прекращения отношений. В ответ он услышал "оскорбления, которые унизили его честь и достоинство".

Чтобы восстановить попранную честь, оленегорец отправился в прокуратуру. Он написал на бывшую даму сердца заявление, в котором подробно изложил всю историю конфликта, в том числе свое требование вернуть подарки и ответную реакцию женщины.

Прокуратура провела проверку, после чего мировой судья оштрафовал обидчицу заявителя по статье 5.61 КоАП РФ на одну тысячу рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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