На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за снега

На территории Краснодарского края до конца суток 9 января ожидается сильное налипание мокрого снега. Спасатели, объявившие экстренное предупреждение, рекомендуют жителям и гостям региона быть внимательными в ненастную погоду.

"При налипании мокрого снега проявляйте осторожность на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и в случае обрыва звоните в экстренные службы. Также необходимо закрепить подвижные конструкции в своих дворах, следить за приходящими SMS-сообщениями о возможных ЧС", - сообщается в информации, опубликованной сегодня на официальном сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.