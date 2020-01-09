В порту Новороссийска на рейде скончался капитан теплохода

В Новороссийске проводится доследственная проверка по факту скоропостижной смерти 70-летнего капитана теплохода "Оттилия", находящегося на стоянке в местном порту.

Как рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, трагедия произошла накануне на теплоходе "Оттилия", который пришвартовался у причала "Порт" в Новороссийске.

По предварительным данным, днем капитану судна стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Прибывшая к месту стоянки судна бригада врачей провела реанимационные мероприятия, однако мужчину спасти не удалось - он скончался в своей каюте.

Сообщается, что уже состоялся осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.