Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.01.2020,  
12:16
Текст:  Николай Грищенко

Посадка Ка-27 на движущийся фрегат "Адмирал Григорович" попала на видео

Пилоты вертолетов Ка-27 морской авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку на палубу фрегата "Адмирала Григорович". Тренировки проводились во время движения боевого корабля, а также в темное время суток.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
МиГ-31К с гиперзвуковым "Кинжалом" сняли на видео

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и поисково-спасательные Ка-27ПС совершили около 20 взлетов и посадок на площадку фрегата. Способ посадки на палубу, когда корабль не сбавляет ход в открытом море, пилоты называют "по-самолетному". При таком варианте пилоту приходится продемонстрировать все свое мастерство, так как вертолету приходится идти на снижение, параллельно догоняя движущуюся посадочную площадку.

Отметим, что многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, а также противолодочную охрану корабельных группировок.

В 2017 году началась модернизация Ка-27, которые получили новое бортовое радиоэлектронное и радиоакустическое оборудование. На вертолетах также установлена современная поисковая система для обнаружения подводных лодок.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке 08.01.2020
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке 08.01.2020
Видео: "летающий танк" Ми-35П чудом избежал катастрофы 07.01.2020
ВМФ России
Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге США 03.01.2020
Сдачу подлодки "Князь Владимир" перенесли на 2020 год 01.01.2020
учения
Вертолеты Ка-52 и Apache встретились "лицом к лицу" в Египте 05.01.2020
Редкое фото: Т-90 образца 1992 года и Т-80БВ наступают вместе 23.12.2019