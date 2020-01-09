В Сочи мужчина до смерти избил свою знакомую

В Сочи на мужчину, до смерти избившего свою знакомую, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. О подробностях этого уголовного дела сегодня сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Кубани.

Как следует из материалов следствия, утром 16 ноября 2019 года, когда 32-летний мужчина со своей знакомой ехал к одному из своих друзей, между ними произошел конфликт, который продолжился на обочине дороги. При этом "злоумышленник нанес 30-летней женщине не менее трех ударов руками по голове и скрылся".

Очевидцы инцидента вызвали бригаду "скорой помощи", но по дороге в больницу потерпевшая скончалась.

30 декабря 32-летнего подозреваемого задержали в Томске. Он признал свою вину и находится под стражей.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.