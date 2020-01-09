В Краснодаре легковой автомобиль насмерть сбил мать и дочь

В столице Кубани легковой автомобиль Volkswagen Polo насмерть сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Ими оказались мать и дочь - 63-летняя и 42-летняя жительницы пригородной станицы Васюринскойь, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Трагическое происшествие случилось накануне утром в районе железнодорожной станции "Васюринская", однако в полиции рассказали о нем только сейчас. Удар автомобиля оказался такой силы, что обе пострадавшие скончались на месте ДТП. Известно, что женщины шли на работу.

- Установлено, что возле железнодорожной станции "Васюринская" обе женщины вышли из маршрутки, обошли ее сзади и решили перейти дорогу не по пешеходному переходу, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - При этом 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, который ехал во встречном направлении, не заметил их вовремя, не успел затормозить, и сбил. Водителя машины направили на медосвидетельствование, которое показало, что он во время аварии был трезвым.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку. Планируется провести несколько экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства ЧП, в том числе судебно-медицинскую, видеоэкспертизу и техническую (состояния транспортного средства).