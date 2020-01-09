В Сочи пройдет первый в России чемпионат мира по санному спорту

Сочи примет первый в истории России чемпионат мира по санному спорту. Соревнования состоятся с 14 по 16 февраля на санно-бобслейной трассе "Санки" в Красной Поляне. Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

Подготовка проводится федерацией санного спорта России при взаимодействии с министерством спорта РФ и администрацией Краснодарского края.

Заявки на участие в спортивных состязаниях подали 150 саночников свыше 20 стран. Всего будет разыграно семь комплектов наград. Спортсмены будут состязаться во всех дисциплинах санного спорта - индивидуальной гонке, спринте и командной эстафете.

Российскую сборную представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков планеты и олимпийских наград.

Гости соревнований смогут разместиться в специально обустроенных зрительных зонах вдоль трассы и на финише. Вход для зрителей по документам, удостоверяющим личность.

Рядом с трассой организуют бесплатную парковку. Кроме того, каждые полчаса от Красной Поляны будут курсировать бесплатные шаттлы.