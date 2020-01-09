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09.01.2020 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале соцучреждение проверят из-за истощения девочки-инвалида

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области организована проверка информации о доведении до истощения юной пациентки реабилитационного центра города Копейска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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- В ходе проверки будет проверена достоверность информации о фактах ненадлежащего отношения сотрудников реабилитационного центра Копейска к девушке-инвалиду, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ее ход и результаты взяты на контроль руководством следственного управления. По итогам будет принято процессуальное решение.

Фотографии явно измождённой девушки появились в интернете с подачи правозащитников, сообщивших, что ее забрали от родной тети и передали в реабилитационный центр после истории с квартирой, которую власти должны были передать семье.

Министр соцотношений региона Ирина Буторина эту информацию уже опровергла и сообщила, что девушка изъята из семьи по решению суда, уже прошедшему апелляционную инстанцию. А значит органы опеки оказались правы, принимая решение о переводе девочки в спецучреждение в связи с недостаточным уходом со стороны ее опекунши. Теперь следствию предстоит проверить, какой уход и лечение она получила в реабилитационном центре.

Ее родная тетя, по всей видимости, и передавшая фото племянницы правозащитникам, продолжает бороться за опекунство в апелляционной инстанции суда и настаивает, что в ее доме девочка и ее сестры всегда были накормлены и жили в любви.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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