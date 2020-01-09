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09.01.2020 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинская полиция задержала мужчину, предположительно совершившего нападение на двух девочек в подъезде жилого дома по улице Корабельной в Советском районе. Проводится проверка обстоятельств инцидента и причастности задержанного, сообщили "РГ" в четверг в ГУ МВД региона.

- Подозреваемый задержан. В отношении него проводится проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение,- сообщили в пресс-службе полицейском главка. - Это мужчина, которого зафиксировала камера домофона незадолго до нападения на девочек.

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О нападении на школьниц в подъезде дома на улице Корабельной стало известно 8 января. Жители дома разместили в одной из групп в соцсетях Челябинска фото предполагаемого преступника, зафиксированного домофоном с предупреждением о появлении маньяка, который во дворах и на детских площадках выслеживает детей и заходит за ними в подъезд.

Всех родителей попросили не оставлять детей без присмотра и встречать их по возвращении с прогулки.

Как сообщили пользователи соцсетей, предполагаемый педофил зашел за девочками в подъезд и ухватил одну из них за руку. Однако ей удалось вырваться и выскочить на улицу, после чего предполагаемый преступник скрылся.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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