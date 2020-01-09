Жители Челябинска возмутились новогодним шоу в ледовой арене

Новогоднее шоу "Снежная королева", состоявшееся в Челябинске 6 января, проверят на соответствие рекламе и заявленному организаторами "возрастному цензу". Об этом "РГ" в четверг сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

- Это шоу было организовано частными структурами, не входило в официальную новогоднюю программу Челябинска и не подлежало контролю со стороны органов исполнительной власти, - сообщили в минкульте Челябинской области. - Вместе с тем после жалоб зрителей шоу в соцсетях, мы намерены обратиться в Роскомнадзор, чтобы разобраться в достоверности претензий, а также проверить шоу на соответствие распространенной рекламе и заявленному "возрастному цензу". Юристы министерства уже готовят соответствующие документы.

Стоит отметить, что новогоднее шоу "Снежная королева" рекламировалось, как грандиозное представление в формате 5D, с рекордным для России количеством артистов, уникальным музыкальным материалом и содержанием по мотивам произведений Андерсона. Причем, с двумя параллельными сюжетами, один из которых должен был более заинтересовать взрослых, а другой - детей. Поэтому на шоу предлагалось приходить целыми семьями, покупая для детей младше 13 лет специальные билеты.

Однако коллизию взрослого сюжета многие зрители посчитали неуместной для детей, а кроме того пожаловались на низкий уровень представления, из-за которого часть людей покинула ледовую арену задолго до его окончания.

Так это или нет, теперь предстоит установить надзорным ведомствам. В минкульте пообещали проинформировать общественность о результатах проведенной проверки.