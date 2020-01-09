Следователи ООН заявили о непричастности хуситов к атакам на саудовские НПЗ

Следователи ООН считают, что йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не причастны к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, произошедшие в сентябре прошлого года. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на отчет экспертов санкционного комитета Совбеза ООН.

Эксперты усомнились в том, что использовавшиеся для атаки беспилотники и крылатые ракеты имеют достаточную дальность полета, чтобы быть запущенными с территории, которую контролируют хуситы. Кроме того, следователи считают, что использовавшееся при атаке вооружение не могло быть произведено в Йемене. "Хуситы не совершали нападения, несмотря на их заявления об обратном", - цитирует РИА Новости документ.

Напомним, в ночь на 14 сентября атаке дронов подверглись предприятия Saudi Aramco. Удар был нанесен по крупнейшему в Саудовской Аравии комплексу подготовки нефти, расположенному на востоке страны, что повлекло значительное сокращение добычи нефти. Ответственность взяли на себя хуситы. Однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в атаке Иран. Тегеран отверг все обвинения.