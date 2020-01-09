В Ираке неизвестные обстреляли авиабазу Балад к северу от Багдада

В Ираке ракета упала неподалеку от авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль в провинции Салах-эд-Дин к северу от иракской столицы. Кто начал этот обстрел, не сообщается.

Пострадавших пока не зафиксировано, передает ТАСС со ссылкой на иракские СМИ "Ас-Сумария" и "Мавазин ньюс". Другие подробности пока не приводятся.

Боевые действия в стране начались 3 января - после того, как ракетным ударом США в районе столичного аэропорта был уничтожен командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.