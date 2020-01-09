В Канаде разыгран крупнейший в истории страны джекпот

Крупнейший джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 70 миллионов канадских долларов (53,7 миллиона долларов США) разыгран в Канаде. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

По ее данным, выпали номер: 3, 8, 12, 14, 17, 18 и 29, бонус-число - 11, пишет ТАСС. Пока известно лишь, что счастливый билет был продан в городе Брамптон в провинции Онтарио. Кроме того, были разыграны шесть утешительных призов в размере одного миллиона канадских долларов (770 тысяч долларов США) каждый. Установлено, что часть из них была также продана в Онтарио.

По правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя станет достоянием общественности. Предыдущий по величине джекпот был разыгран в Lotto Max в октябре 2018 года. Он составил 65 миллионов канадских долларов.