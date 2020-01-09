Новости

Россия достроит "Северный поток - 2" самостоятельно 07:55
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые "убивают" иммунитет 07:54
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на три километра 07:48
"Летчики" разозлили Овечкина 07:35
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена 07:32
В Канаде разыгран крупнейший в истории страны джекпот 07:24
Австралийские военные продолжат выполнять миссию в Ираке 07:03
Пентагон: Нападение на военную базу в Кении не связано с Ираном 07:00
Экс-глава Nissan назвал причину побега Карлоса Гона 06:55
Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения 06:51
В ДФО выпущенные на волю косатки подались на юг, белухи - на север 06:25
На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране 06:15
В Хабаровске два самолета получили имена погибших пилотов 06:14
В Хабаровском крае "заминировали" судостроительный завод 06:12
СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения самолета МАУ 05:38
Военные РФ договорились об открытии пункта пропуска в Дейр-Эз-Зоре 05:37
Жителя Якутии арестовали за сексуальные действия в отношении дочерей 05:21
Мадуро объявил о желании провести учения по обороне городов 05:08
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае 05:08
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном 04:52
В Бурятии нашли мертвой семью из трех человек 04:51
У испанского туриста по дороге к Байкалу сломался велосипед 04:42
Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных 04:40
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП 04:20
Американский турист оказался заперт в багажнике автобуса в Израиле 04:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 07:24
Рубрика: В мире

В Канаде разыгран крупнейший в истории страны джекпот

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейший джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 70 миллионов канадских долларов (53,7 миллиона долларов США) разыгран в Канаде. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Фото: iStock
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

По ее данным, выпали номер: 3, 8, 12, 14, 17, 18 и 29, бонус-число - 11, пишет ТАСС. Пока известно лишь, что счастливый билет был продан в городе Брамптон в провинции Онтарио. Кроме того, были разыграны шесть утешительных призов в размере одного миллиона канадских долларов (770 тысяч долларов США) каждый. Установлено, что часть из них была также продана в Онтарио.

По правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя станет достоянием общественности. Предыдущий по величине джекпот был разыгран в Lotto Max в октябре 2018 года. Он составил 65 миллионов канадских долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
Россия достроит "Северный поток - 2" самостоятельно
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае