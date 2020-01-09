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В Москве госпитализирован народный артист России Геннадий Юхтин

Новости
    09.01.2020, 15:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер, народный артист России Геннадий Гаврилович Юхтин госпитализирован в одну из столичных клиник.

Как передает 5-tv.ru, 87-летний Юхтин попал в больницу после того, как упал у себя дома и травмировал бедро.

Геннадий (Гений) Юхтин родился в 1932 году в Чубовке, Куйбышевская область. Сниматься начал в пятидесятые: "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Рассказы о Ленине", "Алые паруса", "Увольнение на берег", "Юнга со шхуны "Колумб", "Баллада о солдате", "Неуловимые мстители" (Игнат), сериалы "Петербургские тайны", "Молодежка", "Каменская".

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