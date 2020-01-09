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09.01.2020 19:01
Рубрика: В мире

В Словении сожгли статую Трампа

Текст: Юрий Чернов

Неизвестные подожгли изображавшую президента США Дональда Трампа деревянную статую. Как сообщает Independent, созданный в прошлом году в словенской деревне Села-при-Камнику, родине жены главы США Мелании Трамп, "монумент" сгорел дотла, полиция ищет поджигателей.

Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Автором деревянного изваяния, карикатурно изображавшего Доналда Трампа в образе Статуи Свободы, стал местный архитектор Томаж Шленгл. Таким необычным образом он решил привлечь внимание общественности к росту популизма в современной политике.

Ранее СМИ сообщали о том, что не всем местным жителям пришлась по душе столь необычная скульптура. Отмечалось, что ее пытались снести трактором и грозились поджечь. Возможно из-за этих угроз власти переместили статую в город Моравче, где она и сгорела в ночь на 9 января.

В мире Европа Словения В мире США Дональд Трамп

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