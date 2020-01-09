В США вышел пикап GMC в стиле Harley-Davidson

Американская тюнинговая компания Tuscany Motor Co., выпускающая пикапы, стилизованные под эстетику Harley-Davidson и Shelby на основе серийных полноразмерных пикапов Ford и GM, подготовила новую линейку Tuscany GMC Sierra Harley-Davidson.

От стандартных GMC Sierra Denali плод любви GMC и Harley-Davidson отличается фальшрадиаторной решеткой в цветах герба мотоциклетного бренда, дополнительной полоской дневных ходовых огней в бампере по центру, порогами кузова на сервоприводе, выхлопными патрубками и колесными дисками в стиле харлеевского "толстяка" Fat boy 114, лифтованной подвеской и всесезонными шинами.

Силовую установку перемены не коснулись. Пока не сообщается, будет ли это только "восьмерка" EcoTec 6.2 или еще и EcoTec 5.3.

Пикап произведут серией из 250 экземпляров, окрашенных в черный, белый и серый "металлик". Реализовывать их будут через дилерскую сеть GMC в Северной Америке. Цена - 94 995 долларов, почти на 70% дороже стандартного GMC Sierra Denali.

Фото: Tuscany Motor Co