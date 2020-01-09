"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлен до пятницы

Из-за гололедицы в столичном регионе продлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Повышенный уровень опасности продлен до 9 утра 10 января. Связано продление с гололедицей на дорогах. К слову, способствует образованию гололедицы выпавший ночью снег и температура воздуха около 0.

Как отмечают синоптики, с начала года высота снежного покрова выросла до 6 см. Это максимальное значение с начала нынешней зимы. До этого максимальное здание было зафиксировано 5 декабря, когда высота покрова составила 4 см. К слову, в прошлом году 9 января высота снега в столице составляла 36 см.

Как пояснили "РГ" в Метеобюро Москвы и области, в ближайшие сутки высота снежного покрова еще может подрасти.