"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлен до пятницы

Новости

Джастин Бибер сообщил, что смертельно болен и сделает об этом сериал 16:05
Путин поблагодарил экипаж ракетного крейсера за службу 16:01
Житель Оленегорска пожаловался прокурору на экс-подругу за оскорбления 16:01
BMW X2 стал безопаснее для экологии 16:00
Врачи рассказали, как справиться с зимней хандрой 16:00
Протестующие взяли штурмом здание администрации Абхазии 15:55
Экипажи "КАМАЗ-мастер" заняли вест пьедестал пятого этапа "Дакара" 15:51
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею 15:49
Свердловчанку, уволенную за провал фильмов РФ в прокате, вернули в кинотеатр 15:47
Бывшего вице-губернатор Кузбасса обвинили в превышении полномочий 15:47
В Москве госпитализирован народный артист России Геннадий Юхтин 15:46
Отправителям посылок стали доступны электронные уведомления о вручении 15:44
В Италии научились строить дешевые дома при помощи 3D-принтера 15:43
Синоптики пообещали лужи в Москве на Старый Новый год 15:39
Пять главных ошибок при заправке автомобиля 15:36
Почему женщины замерзают быстрее, чем мужчины - исследование 15:35
В Волгограде ссора вахтовиков закончилась поножовщиной 15:35
В Дагестане проверят информацию о рабах из Москвы и с Урала 15:33
Вышел трейлер сериала по комиксу сына Стивена Кинга "Локк и ключ" 15:32
В Саратовской области пятилетний мальчик случайно застрелил отца 15:31
На Алтае СК проверит смерть женщины после приезда "скорой" 15:30
Карельская лайка официально перестала быть финским шпицем 15:26
Спасатели вытащили из грузовика пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе 15:21
В ДНР повысят зарплаты и пенсии 15:21
На Урале соцучреждение проверят из-за истощения девочки-инвалида 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 14:22
Рубрика: Общество

"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлен до пятницы

Текст: Ирина Огилько

Из-за гололедицы в столичном регионе продлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: iStock
Погода не дала балтийским нерпам подготовиться к появлению потомства

Повышенный уровень опасности продлен до 9 утра 10 января. Связано продление с гололедицей на дорогах. К слову, способствует образованию гололедицы выпавший ночью снег и температура воздуха около 0.

Как отмечают синоптики, с начала года высота снежного покрова выросла до 6 см. Это максимальное значение с начала нынешней зимы. До этого максимальное здание было зафиксировано 5 декабря, когда высота покрова составила 4 см. К слову, в прошлом году 9 января высота снега в столице составляла 36 см.

Как пояснили "РГ" в Метеобюро Москвы и области, в ближайшие сутки высота снежного покрова еще может подрасти.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Индекс РТС впервые за 7 лет превысил 1600 пунктов
Иран отверг предложение президента США о начале переговоров
Джабаров: "Северный поток-2" будет достроен