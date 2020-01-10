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10.01.2020 05:11
Рубрика: Культура

Актриса Шэрон Стоун назвала Владимира Путина "сильным лидером"

Американская актриса Шэрон Стоун сравнила президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. И данные ей характеристики оказались не в пользу последнего.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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По словам звезды Голливуда, глава российского государства является "сильным лидером", тогда как хозяин Белого дома, по мнению 61-летней Стоун, "хвастун", который не уважает свой пост. В интервью журналу GQ актриса выразила мнение, что российский лидер, управляя страной, руководствуется ее лучшими интересами.

Шэрон Стоун также понадеялась, что нынешнего главу Соединенных Штатов не переизберут на второй срок.

Справка "РГ"

Шэрон Стоун родилась в 1958 году. На протяжении восьмидесятых-девяностых - одна из самых желанных голливудских блондинок. За роль в "Казино" Скорсезе получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". Популярность ей принесла пикантная сцена со стулом из триллера "Основной инстинкт".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Дональд Трамп

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