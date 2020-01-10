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Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине

Новости
    10.01.2020, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/arthurpirozhkov Фото: instagram.com/arthurpirozhkov
Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

45-летний Александр Ревва, российский шоумен, актер, телеведущий, бывший игрок команды КВН "Утомленные солнцем", резидент Comedy Club и певец, выступающий как Артур Пирожков, выложил в Instagram видео со своей очередной свадьбы. Церемония прошла на Мальдивах. Где молодые отдыхали с друзьями.

При этом примечательно, что Ревва женится в четвертый раз на одной и той же женщине - паре просто нравится процесс. Что, как видим, стало традицией.

Супруга артиста, дизайнер Анжелика Ревва, тоже опубликовала соответствующие материалы в соцсети. Подписав: "Я стала твоей женой… уже в четвертый раз".

Отметим, что никаких гостей на тожестве не было - только дочери супругов: тринадцатилетняя Алиса и шестилетняя Амели.

В первый раз Анжелика и Александр поженились в 2007-м.

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