Александрова вышла в финал турнира WTA в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала первой финалисткой теннисного турнира WTA в Китае.

В полуфинале турнира с призовым фондом 650 тысяч долларов россиянка встречалась с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Встреча 34-й и 35-й ракеток мира продолжалась час и 18 минут.

В первой партии россиянка смогла добиться успеха - 6:4. Во второй испанка также не смогла на равных играть с Александровой и уступила - 3:6. В решающем матче представительницу России ожидает победительница матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и Кристиной Плишковой из Чехии.

Финал состоится 11 января.

Для Александровой этот финал станет вторым в карьере. Впервые она дошла до решающего матча в Линце в октябре прошлого года, где уступила Камиле Джорджи из Италии.