Бой Бетербиева против китайского боксера может пройти в Москве

Следующий поединок чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе россиянина Артуре Бетербиева против китайца Мэн Фальлуна пройдет в Квебеке или в Москве.

Ранее китайская промоутерская компания Longjoy Sports выиграла торги на проведение этого поединка. Однако в указанный период не перечислила деньги в IBF и таким образом лишилась права на проведение поединка. Ранее россиянин заявлял о том, что не намерен драться в Китае по политическим мотивам.

Теперь право проведения боя досталось компании Top Rank, которая проведет его в Канаде или в России.

"Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве", - написал в Instagram Бетербиев.

В Квебеке в настоящее время живет и тренируется Бетербиев. Вариант с поединком в России тоже вполне реален, поскольку сам 34-летний боксер говорил ранее, что хотел бы провести защиту титула на родине.

На счету Бетербиева 15 боев и 15 побед нокаутом. В октябре прошлого года он победил украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул IBF и защитив свой по версии WBC. У 31-летнего Фаньлуна 16 побед и 10 нокаутов при нуле поражений.