Бой Бетербиева против китайского боксера может пройти в Москве

Следующий поединок чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе россиянина Артуре Бетербиева против китайца Мэн Фальлуна пройдет в Квебеке или в Москве.
Ранее китайская промоутерская компания Longjoy Sports выиграла торги на проведение этого поединка. Однако в указанный период не перечислила деньги в IBF и таким образом лишилась права на проведение поединка. Ранее россиянин заявлял о том, что не намерен драться в Китае по политическим мотивам.
Теперь право проведения боя досталось компании Top Rank, которая проведет его в Канаде или в России.
"Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве", - написал в Instagram Бетербиев.
В Квебеке в настоящее время живет и тренируется Бетербиев. Вариант с поединком в России тоже вполне реален, поскольку сам 34-летний боксер говорил ранее, что хотел бы провести защиту титула на родине.
На счету Бетербиева 15 боев и 15 побед нокаутом. В октябре прошлого года он победил украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул IBF и защитив свой по версии WBC. У 31-летнего Фаньлуна 16 побед и 10 нокаутов при нуле поражений.
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I will be very happy to defend my IBF and WBC World Champion titles on a @TopRank – @ESPN card, March 28 in Quebec City (or Moscow?!?) against my mandatory challenger Meng Fanlong. Now back to training! Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов #IBF и #WBC против Менга Фанлонга состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве. #boxing #sport #sportsnews #fight #TopRank #ESPN #Beterbiev #IBF #WBC #бокс #спорт