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10 января 2020 г. 23:00
Общество
Текст: Артем Локалов

Вышел на фото

Учитель информатики создал в школе музей фотографа Прокудина-Горского, который оставил нам Российскую империю в цвете и слово "родиноведение"
В начале ХХ века фотограф Сергей Прокудин-Горский объехал всю Россию и сделал ее цветные снимки. Только по ним мы знаем, как в натуральных цветах выглядела страна, которая перестала существовать век назад. А единственный музей Прокудина-Горского во всей нынешней России организовал учитель информатики одной из московских школ.
Василий Дрючин на связи времен. Фото: Артем Локалов
Василий Дрючин на связи времен. Фото: Артем Локалов

Школа

Василий Дрючин 35 лет преподает в Романовской школе, неподалеку от Тишинки. Фотографией  заинтересовался, когда еще сам был школяром. Считал, что цветная фотография появилась после Великой Отечественной - так говорил отец. Увидев цветной снимок Льва Толстого в исполнении Прокудина-Горского (он сделан в 1908-м) в "Науке и жизни" 1970-го года, показал одноклассникам. Сошлись на том, что все выдумка и цветных фото в то время быть не могло.
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Толстой и Прокудин-Горский напомнили о себе Дрючину этим снимком в 2003-м...

- Увидел афишу на здании Музея архитектуры в Москве, - рассказывает Василий Васильевич. - Там проходила выставка снимков Прокудина-Горского из собрания библиотеки Конгресса США. Я сразу вспомнил ту обложку журнала...

...После революции фотограф эмигрировал во Францию. И часть своей коллекции взял с собой. Через несколько лет после смерти Прокудина-Горского (его не стало в 1944-м) потомки продали коллекцию в Америку за 3750 долларов. Чем заинтересовали библиотеку Конгресса стеклянные фотопластины из дореволюционной России, сказать сложно. Американцы и сами поняли, какие драгоценности хранили, только спустя полвека - когда отсканировали изображения.

Музей

После той выставки Дрючин с Прокудиным-Горским уже не расставался. Он стал собирать все, что связано с фотохудожником. Например, Василию Васильевичу удалось почти невозможное и теперь в его коллекции все открытки, которые выпускал фотограф. На средства от их реализации Прокудин-Горский мог заниматься цветной фотографией. Хотя его транспортные расходы в экспедиции по России оплачивало государство - Николай II распорядился. На царя снимки в исполнении мастера произвели большое впечатление во время показов, которые организовывались для семьи.

Музей Прокудина-Горского "в натуральных цветах". / Артем Локалов

Теперь прокудинские фотопластины и процесс работы над ними посетителям музея - он устроен в школьном кабинете - показывает Василий Дрючин. Попасть сюда может каждый, но не каждый день. На субботнюю экскурсию надо записаться заранее (это можно сделать здесь). 
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- Экспонаты лежали в шкафах. Раз в год мы раскладывали все на партах и убирали обратно. Но в 2016-м у нас появилось свое помещение, - показывает его учитель, он же музейный хранитель.

Экскурсия в этом классе длится почти два часа. Хотя тут можно провести весь день. Про школьный музей знают и во Франции (внуки Прокудина-Горского писали: "Спасибо, что нашего деда помнят на Родине"), и в Америке - с Харольдом Лайхом, главным специалистом по русской коллекции библиотеки Конгресса, Дрючин постоянно переписывается.

С самим Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским создатель его музея тоже, бывает, видится. Во сне:

Фото: Сергей Прокудин-Горский
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- Снится, да. Правда, не бывает такого, что я что-то спрашиваю или он рассказывает. Обычно - демонстрирует фото. Но будь возможность поговорить, спросил бы, как коллекцию вывезли во Францию и где в России осталась та часть, которая считается утраченной.

Это, в том числе, фотографии царя Николая II и царского семейства:

- То, что такие снимки были, доподлинно известно из воспоминаний Николая Селиванова. Он еще мальчиком был определен в помощники к Прокудину-Горскому - в музее есть расписка, составленная матерью Николая. Так вот, Селиванов вспоминает, что помогал ставить свет перед той съемкой...

Сергей Прокудин-Горский и Николай Селиванов.

Родина

Одним из мест, где часть коллекции мог оставить фотограф, Дрючин считает его дачу под Лугой. Но те края жестоко перепаханы танками и бомбами во время Великой Отечественной.

Фото: Getty Images
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Кстати, про танки. Еще в 2008-м Василий Васильевич со своими учениками сделал компьютерный проект на основе снимков Прокудина-Горского. Теперь тот проект, конечно, устарел, но на нем выросли новые таланты. Например, ведущий программист 3D-эффектов в фильме "Т-34" Антон Моисеев. Выпускник Дрючина, он помог учителю и с созданием сайта музея.

Кажется, вместе с Прокудиным-Горским учителю информатики удается вести и уроки родиноведения, хотя такой предмет преподавали только один учебный год - 1916-1917-й. Фотографиями Сергея Михайловича проиллюстрировали учебник Александра Ященко "Начальное землеведение".

И слово это - "родиноведение" - тоже прокудинское.

Василий Дрючин готов открывать мир Прокудина-Горского каждому. / Артем Локалов

Темы дня:
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