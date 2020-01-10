В начале ХХ века фотограф Сергей Прокудин-Горский объехал всю Россию и сделал ее цветные снимки. Только по ним мы знаем, как в натуральных цветах выглядела страна, которая перестала существовать век назад. А единственный музей Прокудина-Горского во всей нынешней России организовал учитель информатики одной из московских школ.

Школа

Василий Дрючин 35 лет преподает в Романовской школе, неподалеку от Тишинки. Фотографией заинтересовался, когда еще сам был школяром. Считал, что цветная фотография появилась после Великой Отечественной - так говорил отец. Увидев цветной снимок Льва Толстого в исполнении Прокудина-Горского (он сделан в 1908-м) в "Науке и жизни" 1970-го года, показал одноклассникам. Сошлись на том, что все выдумка и цветных фото в то время быть не могло.

Толстой и Прокудин-Горский напомнили о себе Дрючину этим снимком в 2003-м...

- Увидел афишу на здании Музея архитектуры в Москве, - рассказывает Василий Васильевич. - Там проходила выставка снимков Прокудина-Горского из собрания библиотеки Конгресса США. Я сразу вспомнил ту обложку журнала...

...После революции фотограф эмигрировал во Францию. И часть своей коллекции взял с собой. Через несколько лет после смерти Прокудина-Горского (его не стало в 1944-м) потомки продали коллекцию в Америку за 3750 долларов. Чем заинтересовали библиотеку Конгресса стеклянные фотопластины из дореволюционной России, сказать сложно. Американцы и сами поняли, какие драгоценности хранили, только спустя полвека - когда отсканировали изображения.

Музей

После той выставки Дрючин с Прокудиным-Горским уже не расставался. Он стал собирать все, что связано с фотохудожником. Например, Василию Васильевичу удалось почти невозможное и теперь в его коллекции все открытки, которые выпускал фотограф. На средства от их реализации Прокудин-Горский мог заниматься цветной фотографией. Хотя его транспортные расходы в экспедиции по России оплачивало государство - Николай II распорядился. На царя снимки в исполнении мастера произвели большое впечатление во время показов, которые организовывались для семьи.

Теперь прокудинские фотопластины и процесс работы над ними посетителям музея - он устроен в школьном кабинете - показывает Василий Дрючин. Попасть сюда может каждый, но не каждый день. На субботнюю экскурсию надо записаться заранее (это можно сделать здесь).

- Экспонаты лежали в шкафах. Раз в год мы раскладывали все на партах и убирали обратно. Но в 2016-м у нас появилось свое помещение, - показывает его учитель, он же музейный хранитель.

Экскурсия в этом классе длится почти два часа. Хотя тут можно провести весь день. Про школьный музей знают и во Франции (внуки Прокудина-Горского писали: "Спасибо, что нашего деда помнят на Родине"), и в Америке - с Харольдом Лайхом, главным специалистом по русской коллекции библиотеки Конгресса, Дрючин постоянно переписывается.

С самим Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским создатель его музея тоже, бывает, видится. Во сне:

- Снится, да. Правда, не бывает такого, что я что-то спрашиваю или он рассказывает. Обычно - демонстрирует фото. Но будь возможность поговорить, спросил бы, как коллекцию вывезли во Францию и где в России осталась та часть, которая считается утраченной.

Это, в том числе, фотографии царя Николая II и царского семейства:

- То, что такие снимки были, доподлинно известно из воспоминаний Николая Селиванова. Он еще мальчиком был определен в помощники к Прокудину-Горскому - в музее есть расписка, составленная матерью Николая. Так вот, Селиванов вспоминает, что помогал ставить свет перед той съемкой...

Родина

Одним из мест, где часть коллекции мог оставить фотограф, Дрючин считает его дачу под Лугой. Но те края жестоко перепаханы танками и бомбами во время Великой Отечественной.

Кстати, про танки. Еще в 2008-м Василий Васильевич со своими учениками сделал компьютерный проект на основе снимков Прокудина-Горского. Теперь тот проект, конечно, устарел, но на нем выросли новые таланты. Например, ведущий программист 3D-эффектов в фильме "Т-34" Антон Моисеев. Выпускник Дрючина, он помог учителю и с созданием сайта музея.

Кажется, вместе с Прокудиным-Горским учителю информатики удается вести и уроки родиноведения, хотя такой предмет преподавали только один учебный год - 1916-1917-й. Фотографиями Сергея Михайловича проиллюстрировали учебник Александра Ященко "Начальное землеведение".

И слово это - "родиноведение" - тоже прокудинское.