МИД РФ предостерег Вашингтон от политики максимального давления на Иран

Политика США по оказанию максимального давления на Иран не принесет положительных результатов и будет способствовать эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который находится с рабочим визитом в Токио.

"Мы призываем США, на которых, по сути, лежит вся ответственность за обострение ситуации (на Ближнем Востоке - прим. "РГ"), не оказываться в плену собственных иллюзий, что политика так называемого максимального давления на Тегеран может оказаться результативной", - подчеркнул он.

Замглавы российского ведомства назвал тревожным сигналом убийство генерала Касема Сулеймани и последовавшую за этим резкую вспышку конфронтационности между США и Ираном.

"Она (политика максимального давления - прим. "РГ") только спровоцирует дальнейшие витки напряженности и нарастание риска открытого конфликта, о чем все сейчас говорят", - резюмировал российский дипломат.