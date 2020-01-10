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10.01.2020,  
21:25
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны РФ: Эсминец США нарушил правила судовождения

Капитан американского эсминца Farragut сознательно и грубо нарушил международные правила судовождения, совершив маневр на пересечение курса российского корабля. Инцидент произошел 9 января в Аравийском море.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года говорится, что когда два судна идут пересекающимися курсами, то корабль, имеющий на своей правой стороне другое судно, должен уступить дорогу.

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
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Таким образом, именно американский эсминец, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, грубейшим образом нарушил правила. Об этом свидетельствуют опубликованные в Twitter видеозаписи с борта корабля США.

"Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания", - подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что команда российского военного корабля действовала профессионально и предотвратила столкновение с кораблем-нарушителем. Отметим, что ранее командование 5-го флота США распространило сообщение об опасном сближение с военным судном ВМФ России.

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