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Передачу "Сам себе режиссер" закрыли после почти 30 лет эфира

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    10.01.2020, 17:36
Текст:   Олег Усков

На ВГТРК принято решение убрать из сетки вещания телешоу "Сам себе режиссер", выходившее с 14 января 1992 года и выдержавшее 27 сезонов.

Об этом в Instagram-видеообращении рассказал бессменный ведущий и руководитель программы Алексей Лысенков.

Отметив, что как человек, проработавший на ТВ 35 лет, умом он такое решение понимает, а вот на сердце - тяжело. Но ему ничего не остается, как просто принять сложившуюся ситуацию.

Последний выпуск шоу вышел в эфир 22 декабря.

"Сам себе режиссер" - российская адаптация передачи "Самое смешное видео Америки" (America's Funniest Home Videos) канала ABC. Изюминка - любительские ролики, присланные зрителями программы.

В 1994-м ССР получила премию "Золотой Остап", в 1998-м - ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа".

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