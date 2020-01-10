Пленарное заседание Госдумы перенесут из-за Послания президента

Госдума не будет проводить пленарное заседание 15 января, так как в этот день состоится Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Проект соответствующего постановления был размещен в думской базе - корректировку в работе депутатов предстоит обсудить Совету ГД.

В документе предлагается отменить заседание с последующим переносом. Постановление предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 14 января.

Как сообщалось, в этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".

Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 14 января. Из материалов, опубликованных в базе данных нижней палаты парламента, также следует, что депутаты во время весенней сессии уйдут в плановый отпуск на две недели с 20 апреля. Сама сессия продлится до 2 августа 2020 года.