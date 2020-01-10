По горло в снегу: как русская армия в 1916 году взяла на "штык" Эрзерум

10 января 1916 русская Кавказская армия генерала Николая Юденича начала Эрзерумскую операцию против турок - одну из самых успешных в Первой мировой войне. Османская империя потеряла убитыми, раненными и пленными более 79 тысяч человек, 327 артиллерийских орудий, а также большое количество продовольствия и снаряжения. Однако самое главное - российские войска взяли на "штык" Эрзерум, который труднопроходимые горы в сочетании с мощными фортами превращали в неприступную крепость.

Зимнее наступление российских войск в Малой Азии примечательно применением новейших достижений военной техники. Впервые наступающие в заснеженных горах кубанские пластуны и туркестанские стрелки получили солнцезащитные очки и зимние маскхалаты. Белые чехлы шились также для папах с отворачивающимся подзатыльниками. Памятуя о провальном турецком наступлении на Саракамыш в 1914 году, когда Энвер-паша поморозил в горах треть своей армии, российским солдатам выдали валенки, теплые портянки, овчинные полушубки, стеганые на вате шаровары и варежки.

Армейские обозы были пополнены лошадьми и верблюдами, а также получили 150 грузовиков. Построенная в тылу армии узкоколейная железная дорога на конной тяге позволила обеспечить войска боеприпасами, топливом и продовольствием. Сало - превратилось в стратегический продукт, который в качестве "лекарства" выдавался обмороженным.

Большое внимание уделялось… прогнозам погоды. К началу наступления было развернуто 17 метеорологических станций, а 20 самолетов вели дальнюю разведку турецких позиций. Для обеспечения телеграфной и телефонной связью создавались специальные подразделения радиотелеграфистов, в одном из которых служил прадед автора - телефонист 221-го пехотного запасного полка Андрей Драчев.

Не меньшее значение уделялось военным хитростям. К примеру, на участке, где намечалось осуществить прорыв, проходил демонстративный отвод войск - батальоны днем уводили в тыл, а ночью они возвращались. Для дезинформации турок командиру 4-й Кавказской стрелковой дивизии прислали не шифрованную телеграмму с "приказом" о срочной переброске в Персию. В итоге русское наступление на Эрзерум стало для противника полной неожиданностью.

28 декабря 1915 года (по старому стилю) Кавказская армия перешла в атаку. Вся тяжесть наступления легла на пехоту, которая затаскивала пушки в горы на руках, некоторые колонны в полном смысле слова пробивались в снежных туннелях.

"Обводя взором всех, генерал Юденич увидел и меня в углу. Очевидно прочел на моем лице полное сочувствие. "Что, Георгий Иванович, много снега на Карга-базаре?" Я показал рукой на шею. "Спуститесь?" "Надо", отвечаю. "Да, надо", - написал в своих воспоминаниях полковник Квинитадзе.

Турки оказывали ожесточенное сопротивление, особенно на позициях у горы Гей-даг, где пулеметы вели огонь даже по одиночным солдатам. Только 155-й Кубинский полк потерял раненными и убитыми с 12 по 14 января более 20 офицеров и 1700 солдат, 153-й Бакинский - более половины офицеров и 2000 солдат за два дня. Турки активно переходили в контратаки, но положение изменил прорыв Сибирской казачьей бригады, и османская армия, потеряв пленными около пяти тысяч человек, стала отступать к фортам Эрзерума.

После непродолжительной, но крайне трудной подготовки Кавказская армия в ночь на 29 января начала штурм самой крепости. Спустя сутки ожесточенного штыкового боя штурмовые части заняли форты Кара-гюбек и Далан-гез. На рассвете 1 февраля турецкие войска пошли в контратаку, сосредоточив на этом участке до 100 орудий. Защитники форта из 153-го Бакинского пехотного полка оказались отрезаны от своих. Пять турецких атак отбили ружейно-пулеметным огнем. Шестую и седьмую атаки - штыками и прикладами. К началу восьмой турецкой атаки, которая могла стать последней, ситуацию спас неизвестный герой - под вражеским огнем, он смог на ослах подвезти боеприпасы. Из 1400 солдат и офицеров в строю осталось всего около 300 бойцов.

Тем не менее 15 февраля, вернувшийся с разведки, командир авиаотряда поручик Мейер ворвался в штаб "в кожаном костюме и шлеме", и доложил о повозках, тянувшихся по дороге от Эрзерума на запад. Общий штурм увенчался успехом. К ночи пал форт Чобан-деде, а на рассвете 16 февраля 1916 года Эрзерум капитулировал. Первыми в город вошли казаки есаула Медведева.

В ходе наступления русской армии было захвачено около 13 тысяч пленных, девять знамен и 327 орудий. Турецкая 3-я армия была разгромлена почти полностью и бежала в Эрзинджан. За блестящую победу командующий Кавказской армией генерал от инфантерии Николай Юденич был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени. За всю Первую Мировую войну его получили всего лишь четыре русских военачальника.

Эффект от взятия Эрзерума был таков, что по приказу ставки сняли документальный кинофильм. Его показывали во Франции и Англии, войска которых потерпели от турок поражение в Дарданельской операции и Месопотамии.