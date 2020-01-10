Появились детали деловой программы Российского инвестиционного форума

Опубликованы аннотации сессий деловой программы Российского инвестиционного форума, который состоится в Сочи 12-14 февраля 2020 года.

Дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях: "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства".

"В основе программы Российского инвестиционного форума ежегодно лежит обсуждение вопросов развития отраслей экономики, технологий, человеческого капитала. Чтобы обеспечить устойчивый прогресс в каждом регионе, все эти составляющие должны работать слаженно, равномерно, без отставаний. Повестка Форума затронет не только эти аспекты - состоятся дискуссии по вопросам здравоохранения, социального развития, молодежного предпринимательства", - сообщил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя - ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

В треке, посвященном региональному развитию, состоятся деловые сессии, посвященные повышению эффективности региональных промышленных кластеров, развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.

В ходе дискуссий о цифровой трансформации экономики рассмотрят такие вопросы, как обработка и хранение данных в России, цифровая инфраструктура городов, развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность, роль новых технологий в повышении производительности труда.

Участники сессий, посвященных развитию человеческого капитала, обсудят демографические диспропорции между крупными городами и регионами, развитие женского и социального предпринимательства, вопросы конвергенции образования и технологий.

Подробная программа Форума размещена на официальном сайте мероприятия: rusinvestforum.org.