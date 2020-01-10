Бирюков: В праздники системы жизнеобеспечения столицы работали без сбоев

Коммунальные службы столицы, энергетики и пожарно-спасательные силы Москвы обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры. Об этом рассказал журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

- В дни новогодних праздников была организована круглосуточная работа штаба комплекса городского хозяйства Москвы, приняты необходимые меры по организации бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. Аварийных отключений потребителей не допущено, - отметил Бирюков. В круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад, оснащенных более 1,4 тыс. единиц техники и более 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения. По словам Бирюкова, особое внимание уделено созданию условий для качественного отдыха москвичей и гостей города. Он напомнил, что праздничную атмосферу на улицах создавали более 4 тыс. световых и объемно-декоративных конструкций - световые тоннели и навесы из гирлянд, панель-кронштейны, арки и светящиеся елочные шары. В центре и округах столицы было установлено более тысячи больших новогодних елей. Так же в праздничные дни работали около 2 тыс. объектов зимней индустрии, в том числе 212 катков с искусственным льдом, более 1,7 тыс. универсальных площадок для зимних видов спорта и 5 горнолыжных склонов.

Заместитель мэра отметил, что департаментом ГОЧСиПБ совместно с Главным управлением МЧС России по Москве была организована работа по соблюдению правил обращения с пиротехникой: под контролем были более 150 объектов хранения (реализации) пиротехнических изделий и обеспечена пожарная безопасность при проведении пиротехнических шоу на 30 городских площадках.