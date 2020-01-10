"Химки" примут "Зенит" в баскетбольной Евролиге

В четверг начался второй круг Евролиги. Сегодня в рамках 18-го тура состоится матч между двумя российскими командами: подмосковные "Химки" принимают питерский "Зенит" на "Арене Мытищи".

Химчане лидируют в Единой лиге ВТБ, на днях крупно ("плюс 16") переиграв действующего чемпиона ЦСКА, а в Евролиге подмосковный клуб перед стартом второго круга находился на границе зоны попадания в плей-офф, куда выйдут восемь сильнейших команд из 18-ти участников. У баскетболистов с берегов Невы статус незавидный - они аутсайдеры клубного первенства Старого света. Тем не менее, хоть "Химки" и являются фаворитами предстоящего матча, ожидается серьезная борьба. "Зениту" просто отступать некуда, плюс три из четырех своих побед питерцы одержали именно на выезде.

В этом сезоне соперники уже встречались дважды - и в Евролиге, и в рамках Единой лиги. В ноябре прошлого года "Химки" на большом международном уровне в гостях уверенно взяли верх - 87:73. Через месяц команды снова сразились в Питере, но уже в рамках внутренних разборок. Подмосковный клуб в очень результативном матче снова одержал победу (108:101), причем лучший бомбардир БК "Химки" Алексей Швед набрал тогда 30 очков.

В предыдущем матче "Химок" с ЦСКА в одном из игровых эпизодов мощный удар по носу получил один из ключевых игроков команды Энтони Гилл. По последним данным, он готов сразиться против "Зенита", однако окончательное решение по поводу его участия в пятничном матче будет приниматься врачами и главным тренером Римасом Куртинайтисом.

Комментарий

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки":

- У "Зенита" из-за травмы выбыл мексиканский центровой Густаво Айон, но и у нас есть проблемы. Энтони Гилл, очень нужный и полезный для нас игрок, получил повреждение в прошлом матче. Ничего не поделать, у многих команд есть травмы. Мы же готовимся к этой игре в обычном режиме. В данный момент "Зенит" играет хорошо. Они были близки к победе в матче с итальянским "Миланом", вернулся в строй Андрей Зубков, и сейчас питерцы очень опасны. Мы выиграли у них дважды на выезде, но это ничего не значит. Предстоящий матч - очень ответственный для нас, ждем непростой игры. После победы над ЦСКА для нас главное не успокоиться, а как следует подготовиться к "Зениту".

Где будем смотреть

10 января, пятница

19.30. "Химки" (Московская область) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция из Мытищ (с получасовым превью и работой экспертов в студии на арене).

Результаты матчей 18-го тура Евролиги за 9 января:

"Альба" (Берлин, Германия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 89:95;

"Милан" (Италия) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 96:87;

"Баскония" (Витория, Испания) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 65:79;

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 88:82.

Положение команд на утро 10 января:

1. "Реал" (Мадрид, Испания) - 15 побед - 3 поражения;

2. "Эфес" (Стамбул, Турция) - 14-3;

3. "Барселона" (Испания) - 13-4;

4. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 12-6;

5. ЦСКА (Москва, Россия) - 11-6;

6. "Милан" (Италия) - 10-8;

7. "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 10-8;

8. "Химки" (Московская область, Россия) - 8-9;

9. "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 8-9;

10. "Валенсия" (Испания) - 8-9;

11. АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - 8-9;

12. "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 7-11;

13. "Баскония" (Витория, Испания) - 7-11;

14. "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 6-11;

15. "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 6-11;

16. "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 5-13;

17. "Альба" (Берлин, Германия) - 5-13;

18. "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 4-13.

10 января встречаются:

"Химки" (Московская область, Россия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия);

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - ЦСКА (Москва, Россия);

АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия);

"Барселона" (Испания) - "Эфес" (Стамбул, Турция);

"Валенсия" (Испания) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция).