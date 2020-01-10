Оформить соцобслуживание на дому можно в центрах госуслуг Москвы

Еще одна услуга для москвичей появилась в столичных МФЦ. С этого года заявление на надомное социальное обслуживание можно подать в любой их офис, сообщает официальный сайт центров госуслуг.

До сих пор это можно было сделать только в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах. С 1 января 2020 года услуга перешла в центры госуслуг. И теперь москвичу достаточно подать заявление на соцобслуживание. Специалисты соцзащиты изучат документы, выяснят нуждаемость в надомном обслуживании через межведомственное взаимодействие. Социальный инспектор познакомится с условиями жизни человека на дому и подготовит карту функциональной диагностики, которая поможет определить, в какой именно помощи человек нуждается.

Решение о признании человека нуждающимся в социальном обслуживании на дому должно быть принято в течение 10 рабочих дней.Тем, кто подал заявление до нового года, за решением по поводу домашнего соцобслуживания необходимо прийти в тот центр, где подавалось заявление.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, данная услуга, как и многие другие, будет оказываться по единому стандарту в любой день недели.

"Ежегодно на обслуживание на дому подают заявления около 30 тыс. москвичей. С января жители могут оформить услугу в центрах "Мои документы", что сделает ее получение комфортнее. Эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, будет оказываться по единому стандарту - семь дней в неделю с 8:00 до 20:00 в одном месте, где, помимо этого, можно оформить и другие нужные справки и документы, воспользоваться расширенным набором дополнительных сервисов", - отметила Анастасия Ракова.

Напомню, в 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин принял единый московский стандарт госуслуг, согласно которому в центр системы поставлен клиент, и все сервисы направлены на то, чтобы упростить и улучшить процесс получения документов, объединить в одном месте услуги различных приемных органов власти.