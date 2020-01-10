Рябков рассказал о сроках приезда нового посла США в Москву

Новый посол США в России Джон Салливан приедет в Москву до конца января. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который находится с рабочим визитом в Токио.

"До конца января точно появится", - заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства. По словам Рябкова, руководитель американской дипмиссии должен прибыть в Москву в ближайшие недели.

Напомним, что Джон Салливан возглавит американское посольство после Джона Хантсмана. Последний в начале августа подал в отставку в связи с намерением побороться за кресло губернатора Юты.