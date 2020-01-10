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10.01.2020 16:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Столичные врачи спасли жизни матери и ребенка во время тяжелых родов

Текст: Любовь Проценко

Столичные врачи спасли жизни матери и ее ребенка во время тяжелых родов. Женщина поступила в городскую клиническую больницу им. Ф.И Иноземцева департамента здравоохранения Москвы с серьезными осложнениями.

Фото: iStock
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Ранее у пациентки трудно проходили предыдущие роды: кесарево сечение длилось 3 часа, потребовалось немалое переливание крови. Исследования показали, что и новая беременность проходит непросто, с выраженной анемией. При норме 110 г/л гемоглобин у беременной был всего 60 г/л, что осложняло ситуацию, так как во время новой операции снова ожидалась повышенная кровопотеря.

Врачи учли все возможные осложнения и тщательно подготовили пациентку к операции. На сей раз кесарево сечение проводили с использованием аппарата аутотрансфузии, благодаря которому кровь пациентки собирается из брюшной полости, проходит многоступенчатую очистку и возвращается в кровяное русло. Таким образом, удалось существенно снизить кровопотерю и извлечь из матки здоровую прекрасную девочку, весом 3520 грамм, ростом 53 см. Операция шла чуть меньше двух часов.

Пациентка провела в роддоме девять дней. Послеоперационный период, несмотря на сложное хирургическое вмешательство, протекал благоприятно. Женщина восстановилась и выписалась с малышкой в удовлетворительном состоянии.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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