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10.01.2020 13:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В 2019 году почти 70 тысяч россиян добровольно объявили себя банкротами

Текст: Юлия Кривошапко

Суды в 2019 году признали финансово несостоятельными почти 70 тысяч жителей страны. Большую часть банкротств инициировали сами граждане. Кредиторы и раньше не проявлявшие в этом плане особой активности в прошлом году еще реже подавали заявления о признании заемщиков неплатежеспособными.

По данным проекта "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), в 2019 году статус банкротов получили 68980 человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это 56,8% больше, чем годом раньше.

Фото: iStock
Процедуру банкротства можно будет проходить в упрощенном порядке

Процедуру банкротства в 90,7% случаях запустили сами граждане. Инициаторами 7,5% дел выступили конкурсные кредиторы, 1,7% - Федеральная налоговая служба. Для сравнения в 2018 году кредиторы подавали заявления о банкротстве в 12,5% случаев.

Снижение показателя, возможно, объясняется тем, что кредиторы в процедурах банкротства граждан получают немного. Так, по результатам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд руб., включенных в реестры требований, они вернули себе 8 млрд рублей, или 3,5%.

Многие должники оставили кредиторов и вовсе ни с чем - в 71% дел в 2019 году против 65% в 2018 году. Причина в том, что еще на входе в процедуру у граждан не было имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

По количеству банкротств в 2019 году лидировала Москва, где суды признали неплатежеспособными 5089 человек (рост на 44,9% к 2018 году). На втором месте - Московская область (4315 человек; +65,6%), за ней идет Самарская область (3003; +75,1%), Свердловская область (2881; +85%) и Санкт-Петербург (2815; +29,2%).

Максимальное число банкротств в пересчете на 100 тыс. населения в 2019 году зафиксировано в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102). В 2018 году в топе были эти же регионы, но в другом порядке: Вологодская область (80), Калмыкия (75) и Пензенская область (62).

В целом, за 4 года существования механизма потребительского банкротства им воспользовались 163235 российских граждан. Это 16% потенциальных банкротов, которых, по оценкам кредитных бюро, в России около 1 млн человек.

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